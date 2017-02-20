قائد فوج إطفاء صيدا الجديد عاين جهوزية مآخذ مياه الإطفاء

تفقد القائد الجديد لفوج الإطفاء في بلدية صيدا الملازم سليم الغضبان، المنتدب من قائد فوج إطفاء بيروت المقدم محمد الحلبي، احياء صيدا القديمة وزار مركز متطوعي فوج الإطفاء التابع للبلدية.

واطلع الغضبان من مسؤول المركز محمد حماد ومدير العمليات صلاح الآغا على التجهيزات الموجودة والإحتياجات اللازمة، ولا سيما ما يواجهه عناصر الإطفاء خلال إندلاع الحرائق ضمن زواريب وأحياء صيدا القديمة التي يتعذر دخول سيارات الإطفاء الكبيرة إليها.

وتفقد الغضبان مع قيادة المركز عددا من مآخذ مياه الإطفاء في الأحياء الداخلية واطلع على جهوزيتها وعاين عددا من المآخذ التي تحتاج لإستبدالها بأخرى جديدة. واختتمت الجولة بتفقد مآخذ مياه الإطفاء الجديدة التي يتم تركيبها في السوق التجاري ضمن مشروع تأهيل البنى التحتية للسوق.

واوضح الملازم الغضبان “ان هذه الجولة تأتي في سياق توجيهات رئيس البلدية المهندس محمد السعودي من أجل العمل على حفظ سلامة المواطنين بالدرجة الأولى، والإطلاع على التجهيزات الموجودة لمكافحة الحرائق وأيضا لوضع تصور بالإحتياجات اللازمة”.