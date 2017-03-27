قائد الجيش استقبل بهية الحريري وفادي كرم وهيئات وعرض مع جونستون التعاون مع الجيش الاسترالي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب بهية الحريري ثم النائب فادي كرم، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل العماد عون، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ثم وفدا من جمعية “GS TEAM” برئاسة جوزفين خليفة.

كذلك استقبل رئيس “تجمع الشركات المستوردة للنفط” مارون شماس، وجرى التداول في شؤون عامة.

واستقبل أيضا وفدا من “جمعية بيروت ماراثون” برئاسة مي الخليل، التي اطلعته على برنامج سباق “بنك ميد” للشباب، الذي سيقام مطلع الشهر المقبل دعما للمؤسسة العسكرية.

من جهة أخرى، استقبل العماد عون، قائد العمليات المشتركة في قوات الدفاع الأسترالية الأميرال ديفيد جونستون، في حضور القائمة بالأعمال لدى السفارة الأسترالية جيما هوغنز والملحق العسكري العقيد بوكستون كريستوفر، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.