قائد الجيش استقبل أبي رميا ومسؤول في هيئة الاركان الفرنسية

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه باليرزة، النائب سيمون أبي رميا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل مدير التسلح في هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية العميد برتران بويار، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، وموضوع الهبة التي تسلمها الجيش اللبناني من السلطات الفرنسية.

كذلك استقبل عون وفدا من “مؤسسة العرفان” التوحيدية برئاسة الشيخ حمزة كوكاش.