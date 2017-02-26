قائد الأمن الوطني الفلسطيني يتهم مجموعة مأجورة بزعزعة أمن المخيم

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان أجواء التوتر لا تزال مسيطرة على الوضع في مخيم عين الحلوة، حيث تشتد وتيرة الاشتباكات وتتراجع حدتها بين الحين والآخر، مع استمرار سماع رصاص القنص في الشارع الفوقاني.

وقد اتهم قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، من أسماها بـ”مجموعة مأجورة”، بأنها “لا تزال تطلق رصاص القنص وتوتر الوضع في منطقتي البركسات والصفصاف وكامل المخيم”، مضيفا إن “حركة فتح كانت ولا زالت حريصة على أمن عين الحلوة وأبناء شعبه، الا انه وفي حال بقيت هذه المجموعة تتمادى في التوتير، فإن حركة فتح لن تسكت بعد الآن، ولن نسمح بأن توجه أي صفعة لأي من عناصرنا، وسترد حركة فتح الصاع صاعين”.

وختم: “من يعملون على التوتير يجب تسليمهم الى الدولة اللبنانية، لأنهم مأجورون ولديهم اجندات خارجية لا تمت إلى القضية الفلسطينية بصلة”.