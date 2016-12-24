قائد الأمن الوطني الفلسطيني لـ “المستقبل”: مقتل ابو النمر اثر انفجارعبوة كان يحتفظ بها بعد اشعال نار للتدفئة

قال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب في اتصال مع “المستقبل”: مقتل قائد احدى الوحدات العسكرية في حركة فتح سليمان ابو النمر في انفجار عبوة كان يحتفظ بها في منزله بعد اشعال نار للتدفئة بالقرب منها في حادث عرضي ولا اشتباكات مع اي طرف وانما اطلاق نار اعقب انفجار العبوة ظنا انها مدبرة.

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