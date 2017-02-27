في يوم مولده.. فيلم عن حياة أردوغان

استضاف منتجو فيلم جديد عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرضا خاصا للفيلم في إسطنبول احتفالا بالشخصية وبالفيلم.

فيلم “الرئيس” يصور طفولة أردوغان ونشأنه في حي قاسم باشا الفقير في إسطنبول، ثم سنوات توليه عمودية المدينة بين عامي 1994 و1998.

واستضافت شركة كافكاسور للإنتاج السينمائي عرضا خاصا للفيلم، الأحد، الذي يوافق عيد ميلاد أردوغان الثالث والستين.

ومن المقرر طرح الفيلم، الذي صور في شمال قبرص وتركيا، في دور العرض يوم 3 مارس.

وانتهى العمل بالفيلم قبل أسابيع فقط من استفتاء 16 أبريل المثير للنزاع على تعديلات دستورية لتوسيع سلطات الرئيس.

ويقول منتقدون إن تلك التعديلات لا تخلف سوى القليل من الرقابة على سلطات أردوغان.