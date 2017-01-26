في ودية تكريما لضحايا شابيكوينسي: البرازيل تهزم كولومبيا

تغلب منتخب البرازيل على ضيفه منتخب كولومبيا بهدف من دون رد، في مباراة شعارها تكريم ضحايا الكارثة الجوية التي لحقت بنادي شابيكوينسي.
وسجل لاعب وسط الميدان دودو هدف الفوز للمنتخب البرازيلي في اللقاء، الذي أقيم على ملعب جواو هافيلانج الأولمبي في ريو دي جانيرو، وشهد احتفاء الجماهير باللاعبين الثلاثة الناجين من الحادث.
وتلقى الحارس جاكسون فولمان، الذي تعرض لبتر جزء من ساقه اليمنى بعد الحادث، مع زميليه نيتو والان روشيل، بالإضافة إلى الصحافي رافايل هينزيل، أحد الناجين الستة من الكارثة الجوية، تحية الجماهير قبل صافرة انطلاق المباراة.
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
26 قرية في قبضة البيشمركة منذ انطلاق عملية الموصل
الحريري التقت سفير بريطانيا
ريفي أرسل كتابا إلى حمود للتحقيق في صحة المعلومات عن قيام مجموعة حماة الديار
Powered By Future Television s.a.l