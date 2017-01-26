في ودية تكريما لضحايا شابيكوينسي: البرازيل تهزم كولومبيا

تغلب منتخب البرازيل على ضيفه منتخب كولومبيا بهدف من دون رد، في مباراة شعارها تكريم ضحايا الكارثة الجوية التي لحقت بنادي شابيكوينسي.

وسجل لاعب وسط الميدان دودو هدف الفوز للمنتخب البرازيلي في اللقاء، الذي أقيم على ملعب جواو هافيلانج الأولمبي في ريو دي جانيرو، وشهد احتفاء الجماهير باللاعبين الثلاثة الناجين من الحادث.

وتلقى الحارس جاكسون فولمان، الذي تعرض لبتر جزء من ساقه اليمنى بعد الحادث، مع زميليه نيتو والان روشيل، بالإضافة إلى الصحافي رافايل هينزيل، أحد الناجين الستة من الكارثة الجوية، تحية الجماهير قبل صافرة انطلاق المباراة.