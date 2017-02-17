في العالم قارة سابعة لا تعرفون عنها شيئاً!!!

كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية أنّ فريقاً من 11 عالماً جيولوجياً من نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة وأستراليا اكتشف قارة جديدة أطلقوا عليها تسمية “زيلنديا”.

وفي التفاصيل أنّ العلماء اقترحوا إطلاق تسمية “زيلنديا” على منطقة في المحيط الهادئ تقع إلى شرق أستراليا وتضم نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة، ليصبح بذلك عدد القارات في العالم سبعة بعد أفريقيا وأنتركتيكا وأستراليا وأوراسيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية.

وبحسب العلماء فإنّ “زيلنديا” تتمتع بالخصائص الأربعة التي تجعل منها قارةً، فهي مرتفعة نسبةً إلى المناطق المغطاة بالقشرة المحيطية وتتوفر فيها 3 أنواع من الصخور البركانية والانسلاخية التي تشككل نتيجة الحرارة والضغط والرسابية التي تتشكل نتيجة التآكل، كما أنّ قشرتها أسمك وأقل كثافة من أرض المحيط ومساحتها كبيرة.

وبحسب الصحيفة، فإنّ هذه القارة هي الأصغر والأنحف، ناهيك عن أنّ مساحة 94% منها مغمورة تحت الماء.