في الأوسكار.. ليوناردو دي كابريو يسلّم جائزة “أفضل ممثلة”

بعد أن حقق النجم العالمي ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio حلمه العام المنصرم وحصل على جائزة أوسكار، سيحضر النجم حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، وسيقدم جائزة أفضل ممثلة.

ومن قوانين الأوسكار أن يقدم حامل جائزة “أفضل ممثل” للعام المنصرم جائزة الأوسكار للفائزة بها كـ “أفضل ممثلة” للعام الحالي والعكس صحيح.

والنجمات المرشحات لجائز “أفضل ممثلة” لهذا العام هن Isabelle Huppert ايزابيل هوبيرت عن فيلم Elle، و Ruth Negga روث نيغا عن فيلم Loving، وNatalie Portman ناتالي بورتمان عن فيلم Jackie، و Emma Stone ايما ستون عن فيلم La La Land، إضافة إلى Meryl Streep ميريل ستريب عن فيلم Florence Foster Jenkins.

يذكر أن دي كابريو كان قد تسلم العام الماضي جائزة “أفضل ممثل” عن دوره في فيلم The Revenant، للمخرج أليخاندرو غونزاليس إيناريتو.

وكان قد أقيم في بيفرلي هيلز حفل جمع كل المرشحين لجوائز الأوسكار هذا العام بدورته الـ89، والتقط خلال الحفل صورة واحدة جمعت كل النجوم المرشحين للجوائز في الحفل الأهم عالمياً.

يشار إلى أن الحفل سيعرض عبر ABC في 26 شباط/فبراير الجاري وسيقدمه جيمي كيمل Jimmy Kimmel لاول مرة .

المصدر: سيدتي