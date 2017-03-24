فيون اتهم هولاند بتسريبات الى الصحافة والرئيس الفرنسي يرد

اتهم المرشح اليميني الفرنسي للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون امس الرئيس الحالي فرنسوا هولاند بترؤس “مكتب أسود” ينظم التسريبات الى وسائل الاعلام.

ويواجه فيون صعوبات جمة في حملته الانتخابية على رأسها ملاحقة من القضاء بسبب وظائف وهمية سجلها لزوجته، وباتت استطلاعات الرأي تضعه في مرتبة متأخرة بين المرشحين.

هولاند

وصدر بيان عن الرئاسة الفرنسية ندد فيه هولاند “بحزم بالادعاءات الكاذبة لفرنسوا فيون”، مؤكدا ان “السلطة التنفيذية لم تتدخل منذ انتخاب هولاند في 2012، بتاتا في أي مسألة قضائية، ولطالما التزمت باحترام استقلالية القضاء”.

وتابع البيان “أما بالنسبة الى القضايا الخطيرة المتعلقة بالسيد فيون، فإن رئيس الجمهورية لم يعلم بها الا من الاعلام”.

وتشير استطلاعات الرأي الى ان فيون سيخسر السباق الى الرئاسة من الدورة الاولى المقررة في 23 نيسان .