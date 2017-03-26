فينيقيا.. مشروع إلكتروني إخباري جديد يبصر النور

بعد أشهر طويلة من التحضيرات، وائل وسارة يضعان اللمسات الأخيرة في مكتبهما.. قبل أن تدق ساعة الإنطلاق.

مشروع إلكتروني إخباري جديد أبصر النور في قاعة إقليم الخروب مول في حفل رعاه عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار و حضره رؤساء بلديات الإقليم.

وبفضل الجهد والمثابرة والإصرار إستطاع الثنائي الشاب إنجاز مشروع تحتاجه منطقة إقليم الخروب حيث أن الموقع الإخباري سيحرص على عرض مشاكل المنطقة لإيجاد الحلول لها ، كما أنه سيلقي الضوء على الجانب السياحي عبر تصوير آثار المنطقة بتقنية جديدة.

وفي هذا الإطار شدد الحجار على أهمية الإعلام المناطقي كفينيقيا في تنمية منطقة الإقليم حيث يجري التحضير لعدد من المشاريع الإنمائية.

وللزملاء الإعلاميين تنويه بالمشروع الجديد.

وإختتم حفل فينيقيا بتقديم دروع تكريمية للنائب الحجار والزميلين في تلفزيون لبنان.