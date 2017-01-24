فينوس ويليامز تواجه فانديفيغ في نصف نهائي استراليا المفتوحة

تاهلت لاعبة كرة المضرب الاميركية فينوس ويليامز الى نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة بعد تفوقها على اللاعبة اناتسازيا بافليوتشينكوفا بمجموعتين دون رد في الدور الربع نهائي . وكانت ويليامز قد تفوقت بنتيجة 6-4 و 7-6 (7-3) للتاهل الى الدور النصف نهائي لتواجه كوكو فانديفيغ التي كانت بدورها قد تاهلت الى نصف النهائي بعد الفوز على غاربين موغوروزا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6-4 / 6-0.
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