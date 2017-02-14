فينغر يفاجئ لاعبي أرسنال قبل موقعة بايرن ميونيخ

فاجأ آرسين فينغر، مدرب أرسنال، لاعبي الفريق، بأنه قرر الاعتماد على الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، أمام بايرن ميونيخ، مساء الأربعاء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

وتمسك فينغر، بسياسة الدفع بأوسبينا، في مباريات دوري أبطال أوروبا، رغم أن بيتر تشيك، الحارس الأساسي للفريق، هو الوحيد، من سبق له الفوز بالشامبيونزليغ، في القائمة الحالية للغانرز.

وقالت صحيفة “ميرور” الإنكليزية، اليوم الثلاثاء، إن قرار فينغر، فاجأ كبار اللاعبين، في أرسنال؛ لأن تشيك يعد من أكبر لاعبي الفريق، وأكثرهم خبرة بغرفة خلع الملابس.

وأضافت الصحيفة: “أوسبينا لعب جميع مباريات دور المجموعات، وأبلى بلاءً حسنًا، لكن الاعتقاد السائد داخل غرفة ملابس أرسنال، أن فينغر سيعود للدفع بتشيك، خلال الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال”.

وتابعت: “أنه بالرغم مع هذا الموقف المتعثر لأرسنال في البرمييرليغ (حيث يحتل المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن تشيلسي)، فإنفينغر، وضع مصير الغانرز، بدوري الأبطال بيد الحارس الثاني في الفريق”.

وأتمت: “أرسنال في حضرة تشيك، تمكن من الفوز على بايرن ميونيخ بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب الإمارات، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال، الموسم الماضي”.

وفاز تشيك بدوري الأبطال، عندما كان حارسًا لتشيلسي، حيث ساعد فريقه على اقتناص اللقب من براثن بايرن ميونيخ في موسم “2011 – 2012”.

ولعب الحارس التشيكي، دورًا كبيرًا في تتويج البلوز بلقبهم الأول في دوري الأبطال، إذ تصدى لضربة جزاء من أقدام الهولندي آريين روبن، في الأشواط الإضافية، قبل أن يقود فريقه للفوز بضربات الترجيح (4-3).