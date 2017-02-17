فينغر يستعد لترك ارسنال وصاحب العدد الاكبر من اسهم النادي متمسك به

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان المدير الفني الفرنسي لنادي ارسنال ارسين فينغر يستعد لترك الفريق اللندني بعد 21عاماً من قيادته للجهاز الفني، واضافت الصحيفة الى ان هناك وعي كامل لدى الفريق بان فينغر سيترك ملعب الامارات . في وقت اعرب صاحب العدد الاكبر من الاسهم في نادي ارسنال ستان كروينكي عن رغبته في توقيع عقد جديد مع المدرب الفرنسي ، بينما سيبحث ارسنال عن مدرب بنفس عقلية المدرب الفرنسي.
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