فينغر يخطط للتعاقد مع كاسبر شمايكل

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن مدربأرسنال، أرسين فينغر يخطط للتعاقد معكاسبر شمايكل، حارس مرمىليستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ما يعد مؤشرا لاستمرار المدرب الفرنسي في منصبه.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن فينغر مهدد بالرحيل عن أرسنال بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، خصوصا بعد الانتقادات التي تعرض لها إثر تراجع النتائج.

وأوضحت الصحيفة أن شمايكل سينافس بيتر تشيك على مركز حراسة مرمى أرسنال، في ظل الخروج المتوقع لديفيد أوسبينا من قلعة ملعب الإمارات بعد نهاية الموسم الجاري.

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