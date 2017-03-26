فينغر يخطط للتعاقد مع كاسبر شمايكل

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن مدربأرسنال، أرسين فينغر يخطط للتعاقد معكاسبر شمايكل، حارس مرمىليستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ما يعد مؤشرا لاستمرار المدرب الفرنسي في منصبه.
وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن فينغر مهدد بالرحيل عن أرسنال بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، خصوصا بعد الانتقادات التي تعرض لها إثر تراجع النتائج.
وأوضحت الصحيفة أن شمايكل سينافس بيتر تشيك على مركز حراسة مرمى أرسنال، في ظل الخروج المتوقع لديفيد أوسبينا من قلعة ملعب الإمارات بعد نهاية الموسم الجاري.
التشاوري الصيداوي نوه بانجاز الجيش بعين الحلوة: الشغور الرئاسي اصبح مؤذيا للبنان
الحريري: أتطلع لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام
نهاية أسبوع دامية.. الإرهاب يضرب 5 دول
انتخابات تيار المستقبل في البقاع.. عراجي: الانتخابات تؤكد على عافية التيار وعلى ممارسة الديمقراطية السليمة في مسيرته
الحريري: أي ضرائب جديدة ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين
Powered By Future Television s.a.l