فينغر : ما حدث امام بايرن ميونيخ كارثة كبيرة

اشار الفرنسي ارسين فينغر المدير الفني لنادي ارسنال الانكليزي الى انه ما حصل مع الفريق في ذهاب دور ال16 من دوري الابطال امام بايرن ميونيخ والخسارة بنتيجة 5-1 هي كارثة بحد ذاتها.

وفي حديث صحفي قال : “أنا لا أبحث عن الأعذار، ما حدث كان كابوسا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إنه أمر صادم بالنسبة لنا، أن نخسر بهذه النتيجة الكبيرة”.

وأضاف : “ليس لدي شيء لاشرحه، كانت لدينا فرصتين قبل نهاية الشوط الأول لكننا لم نسجل، ولم نكن محظوظين بعد ذلك”.

وعن اصابة كوتشيلني قال : “اداء الفريق تغير مع خروج كوتشيلني،فقدنا السيطرة في وسط ملعبنا، وكان الضغط كبيرا علينا، وكانوا أفضل منا، في الحقيقة نحن إنهرنا تماما بعد خسارة لوران”.

وتابع بالقول : “نتيجة محبطة، هي الأسوأ في تاريخي، ولا اهتم لشعوري بل اهتم للخسارة الكبيرة والاداء الذي ظهرنا به”

وختم بالقول : “تهانينا لبايرن ميونيخ، لقد إستحقوا الفوز فكانوا افضل منا بكثير ،نحتاج للوقت كي نستوعب ما حصل معنا”.

مشاركة 0