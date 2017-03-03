فينغر : كوتشيلني هو افضل قلب دفاع في انكلترا

اكد المدرب الفرنسي لنادي ارسنال الانكليزي آرسين فينغر انه يرى ان مدافع الغانرز لوران كوتشيلني هو أفضل قلب دفاع في إنكلترا .
وصرح فينغر قائلاً :”كوتشيلني هو الرجل الذي لديه الخبرة ، وبالطبع أنا سعيد للغاية لعودته”.
وأضاف :”أعتقد انه أفضل قلب دفاع في الدوري الانكليزي الممتاز”.
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