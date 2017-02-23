فينغر: ارفض الانتقال للتدريب في الصين او الشرق الاوسط

اكد المدير الفني الفرنسي لنادي ارسنال ارسين فينغر انه اذا ما ترك ملعب الامارات مع نهاية الموسم الجاري فهو سينتقل الى احد الفرق الكبيرة في الدوريات الاوروبية ، واشار فينغر الى انه يرفض الانتقال الى اي فريق في الدوري الصيني لكرة القدم او اي دوري في الشرق الاوسط. في وقت كان فينغر قد حصل على اكثر من عرض للانتقال للتدريب في اسيا وصل احداها الى 8 مليون باوند سنوياً الا انه لا زال يفضل التدريب في اوروبا.

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