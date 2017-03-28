فينتورا: بارزالي غادر معسكر المنتخب لأسباب شخصية

كشف مدرب المنتخب الإيطالي، جيانبييرو فينتورا، عن أسباب خروج أندريا بارزالي من معسكر الفريق، وعدم سفره إلى هولندا، بعد خوضه لقاء ألبانيا في تصفيات المونديال، مؤكداً أن لديه خلافاً مع زوجته طلب على إثره مغادرة المعسكر.

وقال فينتورا: “أندريا بارزالي طلب مغادرة المعسكر لأسباب خاصة ووجود بعض الخلافات مع زوجته، اجتمعنا ووافقنا على خروجه من المعسكر”.

وأضاف فينتورا: “لقد أندهشت بكل تأكيد من الصورة المنتشرة له، خاصة أنها تبدو مُلتقطة في الساعة الثالثة فجراً، ولكن ما يفعل أي شخص خارج المعسكر أمر لا يعنيني ولا أفكر فيه من الأساس”.

وتابع: “بارزالي لاعب محترف إلى أقصى درجة وقد أخبرني بتفاصيل أزمته ولهذا وافقت على خروجه من المعسكر، تحدثنا معه بعد انتشار الصورة وشرح لنا الأمر وتقبلناه وبالتالي ليس هناك أي أزمة”.