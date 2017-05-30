فيليب لام في قاعة مشاهير الفريق البافاري

قررت إدارة نادي بايرن ميونيخ الالماني وضع اسم فيليب لام في قاعة مشاهير النادي ، وذلك تقديرًا على الإسهامات التي قدمها للنادي البافاري .
يذكر ان فيليب لام كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم ، بعدما احتفل مع ناديه بلقب الدوري الألماني الخامس على التوالي .
وخلال تصريحات له ، قال لام :”أنه شرف عظيم أن أتواجد بجانب عظماء البايرن”.
وارتدى لام خلال الحفل سترة العظماء التي ارتدها قبله هاينتس رومينيغيه ، أولي هونيس ، غيرد مولر وفرانس بكنباور .
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