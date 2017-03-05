فيلم Beauty and The Beast يواجه المنع.. لهذا السبب!!

أثار تطرق فيلم Beauty and The Beast إلى المثلية الجنسية جدلاً واسعاً عبر المواقع الإلكترونية الإعلامية خاصةً بعد منع عرضه في الصالات السينمائية في ولاية آلاباما الأميركية.

وأعلنت سينما Henagar Drive-In في ولاية آلاباما عن الموضوع في بيان تم نشره عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك” وجاء فيه: “إن لم نستطع أصطحاب أحفادنا البالغين من العمر 11 عاماً و9 أعوام لمشاهدة الفيلم، لا داعي من عرضه من الأساس”.

يذكر أن الفيلم الموسيقي يعد إعادة إنتاج لواحد من أهم أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية من خلال التصوير الحي، ويدور حول علاقة الحب الخرافية بين أمير في هيئة وحش يجسد دوره دان ستيفنز وأمرأة جميلة تقع في غرامه وتلعب دورها إيما واتسون.