فيسبوك يطرح آلية للتحذير من الأخبار الزائفة والملفقة في ألمانيا

أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي طرح آلية جديدة لمستخدميه في ألمانيا في محاولة للتصدي للأخبار الزائفة والملفقة هناك.

وقال المسؤولون في فيسبوك، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، إن الخاصية الجديدة ستمكن المستخدمين في ألمانيا من التحذير من الأخبار الملفقة.

وسترسل تلك الأخبار إلى طرف ثالث للتيقن من صحتها، وإذا تم التوصل إلى أنها بلا مصداقية، سيوضع إلى جانبها علامة “يوجد خلاف على صحتها” عند نشرها على صفحات المستخدمين.

وهذا أول طرح كبير لخدمة التيقن من صحة الأخبار الذي أعلنت عنه فيسبوك في ديسمبر / كانون الأول.

وقالت فيسبوك في تصريح باللغة الألمانية “الشهر الماضي أعلنا إجراءات للتصدي لمواجهة الأخبار الزائفة على فيسبوك. سنطرح هذه التعديلات في ألمانيا في الأسابيع المقبلة”.

ووجهت انتقادات واسعة لفيسبوك بعد شكوى بعض المستخدمين من أن الأخبار الملفقة أثرت على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعرب مسؤولون ألمان عن قلقهم عن الأنباء المغرضة على الانترنت قد تؤثر على نتائج الانتخبات البرلمانية في البلاد هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي قال موقع “بازفيد” إنه خلص إلى أن صفحات فيسبوك تنشر أخبارا زائفة عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تسعى لإعادة انتخابها.

كما حذر وزير العدل الألماني هايكو ماس مرارا من الأخبار الزائفة على فيسبوك، ودعا الشركة إلى احترام قوانين التشهير والإساءة إلى سمعة الأشخاص في البلاد، وهي اكثر صرامة من القوانين المتبعة في الولايات المتحدة.

وفي بريطانيا قالت صحيفة صنداي تلغراف إنه من المزمع أن يستجوب أعضاء البرلمان البريطاني مسؤولين في فيسبوك وغوغل وتويتر بشأن أخبار زائفة وسط مخاوف من تقويض مثل هذه الأنباء للديمقراطية.

المصدر: بي بي سي