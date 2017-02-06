بداية، لا بد من الإشارة إلى أن فيسبوك يقوم بتعقب المستخدم عن طريق ميزة تحديد المواقع الموجودة في الهواتف، أو عن طريق تحديد موقع الشبكة التي يتصل من خلالها المستخدم بالإنترنت.

ومن أجل الاطلاع على خرائط تحركاتك التي سجلها فيسبوك. يمكنك تسجيل الدخول على حساب فيسبوك الخاص بك من خلال متصفح الإنترنت. ثم الضغط على السهم الصغير في أعلى اليمين أو اليسار (حسب اللغة التي تستخدمها).

اختر من القائمة Activity Log، وتحت قائمة Filters اضغط على الزر More فتظهر قائمة كل المعلومات التي سجلها عنك فيسبوك خلال نشاطك على موقع التواصل.

وتتضمن تلك المعلومات، الصفحات التي تتابعها والفيديوهات التي حملتها، وتلك التي قمت بمشاهدتها، وعمليات البحث التي أجريتها، بالإضافة إلى قسم خاص بحفظ خرائط تحركاتك من مكان إلى آخر.

اضغط على Videos Watched لترى قائمة طويلة بكل الفيديوهات التي قمت بمشاهدتها على فيبسوك بالساعة والدقيقة واليوم والشهر، بالإضافة إلى الصفحات التي شاهدت فيها تلك الفيديوهات.

أما لرؤية أماكن تنقلك وخرائط مفصلة عن ذلك فاضغط على زر Location History لترى خرائط تظهر الأماكن التي زرتها في أي يوم من الأيام السابقة.

يمكنك حذف كل هذه الخرائط من خلال رابط Clear Location History، ويمكنك أيضا حذفها بشكل يدوي.

وينصح الخبراء بتعطيل قدرة فيسبوك على تعقب المواقع الجغرافية للمستخدم من خلال إعدادات الخصوصية في الأجهزة الذكية.

المصدر: سكاي نيوز