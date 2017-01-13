فيسبوك.. من منصة للشائعات إلى مركز للأخبار!!

يبدو أن “فيسبوك” وسيلة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم تطورت من منبر لتبادل الذكريات والصور والتعليقات إلى منافس لأكبر وكالات الأنباء والصحف، إلا أن “المصداقية” لا تزال تنقصها. فنسبة لا يستهان بها من الأخبار التي يتم تداولها على هذه المنصة يمكن وصفها بالكاذبة أو على أفضل تقدير غير دقيقة أو مبالغ فيها.
ولعل تلك الحقيقة دفعت إدارة فيسبوك لمحاولة دعم نشر وتداول الأخبار ذات المصداقية العالية عبر إجراءات لإنشاء ترابط قوي بين شبكة التواصل الاجتماعي وصناعة الأخبار.
أولى الروابط التي كشف عنها موقع فيسبوك، اختبار وظيفة جديدة على عدد محدود من المستخدمين تسمح بالإشارة إلى المنشورات التي تتضمن معلومات خاطئة.
أما الثانية فهي تقنية تعتمد على تحسين تطبيق أطلقت عليه اسم “إنستانت أرتيكل” أي المقالات الفورية التي تتيح لوسائل الإعلام نشر الأخبار بطريقة سريعة وتفاعلية.
وستتيح الشبكة أيضاً للمجموعات الإعلامية المتعاونة معها استخدام خاصية تتعلق باللقاءات الجماعية، يطلق عليها “كراون تانغل”، التي يمكن استخدامها مجانا لتقييم مدى انتشار المقالات على مواقع التواصل الاجتماعي بمعزل عن تيسير استخدام خدمة فيسبوك لايف للصحافيين.
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