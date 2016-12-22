فيرمينو يريد الاستمرار مع ليفربول

يريد روبرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول الإنكليزي الاستمرار مع فريقه الحالي خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل عن صفوف الفريق.
وبحسب صحيفة مترو الإنكليزية فان صاحب ال25 عاما اعرب عن رغبته في الاستمرار مع الفريق الانكليزي لتأقلمه مع الكرة الإنكليزية وهو يخطط للبقاء في صفوف الفريق لعدة سنوات في المستقبل ومحاولة حصد الألقاب مع الفريق.
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