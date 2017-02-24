فيراري تُطلق سيارتها SF70H

أطلق فريق فيراري سيارته الجديدة لموسم 2017 في الفورمولا 1 والتي أسمها SF70HH على الإنترنت. ومن المعلوم أن سائقي الفريق سيكونان سيباستيان فيتيل وكيمي رايكونين. وفي الصور الأولية تبدو السيارة جميلة جدًا من حيث التصميم مع عدة لمسات جديدة عليها. وسوف يتبع بعد قليل الحفل الرسمي لإطلاق السيارة.
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