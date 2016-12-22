فيراتي يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان

قرر اللاعب الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عدم الرحيل عن الفريق الفرنسي لانه يشعر بارتياح تام في الفريق الفرنسي.

وفي حديث نقلته صحيفة مترو البريطانية قال فيه:” أنا بخير هنا في سان جيرمان ، ولا يوجد أي سبب للرحيل”.

واضاف:” كل ما تحدث عنه وكيلي أنه من الصعب أن أنهي مسيرتي مع فريق واحد وهناك فرق بين صعب ومستحيل”.

وختم بالقول:” أعيش في كل يوم لمحاولة الفوز بقدر الإمكان، ودائما مثلما أقول أنني أريد الفوز بالبطولات الكبيرة هنا مع باريس”.