فيدرير يودع بطولة دبي الدولية

تأهل لاعب التنس الروسي يفغيني دونسكوي الى الدور الثالث في بطولة دبي الدولية للتنس بعد تحقيقه المفاجأة عقب فوزه على منافسه الاسطورة السويسرية روجيه فيدرير الذي احرز مؤخراً بطولة استراليا المفتوحة احدى اهم البطولات الكبرى .

ففي الدور الثاني للبطولة التي تقام في الامارات ، فاز الروسي يفغيني دونسكوي بصعوبة على منافسه المايسترو السويسري فيدرير بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6-3 ، 6-7 و 6-7 .