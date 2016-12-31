فيدال يقترب من تشيلسي الانكليزي

كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادي تشيلسي الانكليزي وافقت على المبلغ الذي طلبته إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني من أجل الموافقة على انتقال النجم التشيلي أرتورو فيدال الى صفوف البلوز والذي تبلغ قيمته 38 مليون جنيه استرليني .
واضافت هذه المصادر ان مفاوضات الفريق الانكليزي تحولت تجاه أرتورو فيدال بعد فشل صفقة نجم روما ناينغولان ، من أجل دعم خط هجوم البلوز لمواصلة المنافسة على لقب البرمييرليغ .
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