فيدال على رادار اشبيلية

يريد نادي إشبيلية الإسباني استعادة اللاعب الدولي أليكس فيدال من صفوف نادي برشلونة حيث ان اللاعب ليس ضمن خطط المدير الفني للفريق الكتالوني لويس انريكي.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فان اشبيلية ومدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي يواصلان التدعيم للفريق في الميركاتو الشتوي وقد تم الاتفاق على موضوع فيدال بين المدرب والمدير الرياضي للنادي مونشي بجلب اللاعب مرة أخرى.