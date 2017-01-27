فيدال الهدف الأول لتشيلسي في الميركاتو الصيفي

أعلنت شبكة “سبورت ميديا” الإيطالية أن نادي تشيلسي الإنكليزي مصمّم بقوة على التعاقد مع نجم يوفنتوس السابق وبايرن ميونخ الحالي أرتورو فيدال خلال الصيف المقبل.

ونقلت الشبكة عن تقارير صحفية عدّة أن المدير الفني لنادي تشيلسي ، الإيطالي أنتونيو كونتي مصمّم على ضم فيدال الذي دربه سابقاً في يوفنتوس.

وأشارت الشبكة إلى أن بايرن لن يتخلى عن فيدال بأقل من 64 مليون يورو.