فيتيل : سعادتي بالفوز لا توصف

فاز سائق فريق فيراريسيباستيان فيتيلبجائزة استراليا الكبرى التي اقيمت على حلبة البرت بارك في مدينة ملبورن في بطولة الفورمولا 1.

وهذا ما قاله الألماني بعد الفوز: “إنه أمر لا يُصدّق، واريد ان اشكر الجميع في الفريق. لقد كان سباقً ممتازًا ومجنونًا. حين كنت أعود للحظائر كان المشجعون قد نزلوا الى الحلبة! هذا أمر لا نراه كل يوم. لقد عمل الفريق بجهد كبير خلال الشتاء كي يقدموا لنا سيارة قوية. الموسم ما زال طويل جدًا، لكنني الآن بعد الفوز الأول لي أنا سعيد جدًا وسعادتي تصل الى القمر”.

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