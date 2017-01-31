فيتسل يرحب بزميله الجديد

اشاد النجم البلجيكي لنادي تيانجين غوانجيان الصيني أكسيل فيتسل بانتقال زميله الجديد البرازيلي ألكسندر باتو الى الفريق الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من نادي فياريال الاسباني .
ونشر فيتسل صورة تجمعه بـ باتو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، فقال :”مرحبا بك باتو في تيانجين”.
للبقر خصوصية في خدمات غوغل
تعرفوا على لعبة Pokémon GO التي أشعلت مواقع التواصل
فاطمة حمزة حرّة: لترفع كل إمرأة صوتها رفضاً للظلم
حكم نهائي كاس العالم للاندية يوضح سبب عدم طرده راموس
أبو الغيط زار الرؤساء الثلاثة: الجامعة تؤيد أن يكون للحريري دور في نشاطها
Powered By Future Television s.a.l