فيتسل يرحب بزميله الجديد

اشاد النجم البلجيكي لنادي تيانجين غوانجيان الصيني أكسيل فيتسل بانتقال زميله الجديد البرازيلي ألكسندر باتو الى الفريق الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من نادي فياريال الاسباني .

ونشر فيتسل صورة تجمعه بـ باتو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، فقال :”مرحبا بك باتو في تيانجين”.