فياريال : من غير اللائق ان يحصل الحكام هدايا من الفريق المنافس

اصدر نادي فياريال بيانا تعليقاً على ما حصل في وبعد مباراة ريال مدريد في الدوري الاسباني لكرة القدم جاء فيه ان النادي يودّ توضيح إحترامه و دعمه التام للحكام , دائماً ما أعطينا قيمة لشرف و إستقلالية الحكام و سنواصل فعل ذلك ، ان النادي يتفهم صعوبة مهمة الحُكام و يعتبر أخطائهم جزء من اللعبة كما هو الحال للاعبين و المدربين , النادي يؤكد ثقته التامة في إحترافية و نزاهة الحكام ولم يُشكك في ذلك بسبب هدايا رمزية تلقاها من الفريق الخصم . بإتباع البروتوكول التي وضعته الليغا لتنظيم المباريات , النادي لا يرى أن تقديم الهدايا للحكام أثناء المباريات أمر مناسب , النادي يعتذر لطاقم التحكيم الذي وجد رسائل على سياراتهم تنعتهم بالسارقين و ينتقد هذه الأفعال .

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