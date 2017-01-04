فوز معنوي لـ “باريس سان جيرمان “على الافريقي التونسي

حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاُ معنوياً في المباراة الودية التي جمعته امام النادي الافريقي التونسي على الملعب الاولمبي برادس .
وسجل اهداف الفريق الباريسي كل من كريستوفر نكونكو في الدقيقة 19 ، وانخيل دي ماريا في الدقيقة 91 وجان كيفن أوغستين في الدقيقة 93 .
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