فوز سهل لـ«بيبلوس» على «الإتّحاد ميروبا»

نجح نادي بيبلوس في تحقيق فوز سهل على نادي الاتّحاد ميروبا بنتيجة 96-81، على ملعب مجمّع الرئيس ميشال سليمان الرياضي، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من إياب بطولة كرة السلة.

وكان الربع الأوّل متكافئاً بين الفريقين، وتخلله في البداية لقطات استعراضية، إلّا أنّ ميروبا تمكن من التفوّق في الدقائق الأخيرة ليُنهي هذا الربع لصالحه بنتيجة 22-17.

وبعد مرور 4 دقائق على انطلاق الربع الثاني تمكّن بيبلوس من العودة، وظلت النتيجة متقاربة حتى انتهى النصف الأوّل بتقدّم الفريق الجبيلي بفارق 3 نقاط فقط (37-34).

وتغيّرت الأوضاع في الربع الثالث، ففرض بيبلوس سيطرته على مجريات اللعب، ورفع الفارق بسرعة حتى انتهى بنتيجة 66-53.

وواصل أصحاب الأرض هيمنتهم على المباراة، خصوصاً من الناحية الدفاعية، وقدّموا أداء استعراضياً بقيادة اللاعب ندودي إيبي حتى انتهى اللقاء بفارق 15 نقطة وبنتيجة 96-81.

وتُختتم المرحلة اليوم بمباراة تجمع نادي الشانفيل مع نادي التضامن الزوق على ملعب الأوّل في ديك المحدي (17,30).