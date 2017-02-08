فوز دراماتيكي للويزة على الشانفيل.. و”Triple Double” لجونسون

حقق اللويزة مساء الاربعاء فوزاً صعباً على حساب ضيفه الشانفيل، على ملعب مدرسة المركزية، بنتيجة 81-78 ضمن المرحلة الحادية عشر من بطولة لبنان لكرة السلة.

وبهذا الفوز، رفع اللويزة رصيده الى 6 انتصارات من اصل 11 خسارة، في حين تلقى الشانفيل خسارته الثامنة هذا الموسم.

اللويزة تمكن من حسم لقائه في الثواني الأخيرة بعد أن قلب تأخره بفارق 10 نقاط في الربع الثالث الى فوز بفارق ثلاث نقاط فقط على الفريق المتني، بعد أن سجّل 8 نقاط حاسمة في الوقت القاتل منها ثلاثية لايلي اسطفان.

وبدأ اللقاء بقوة من الطرفين وانهى اللويزة الربع الأول لمصلحته بنتيجة (23-18)، لكن الشانفيل سرعان ما تقدم في مطلع الربع الثاني (31-25)، قبل أن ينهي هذا الربع بفارق نقطتين فقط (37-35).

وفي الربع الثالث، كان للفريق الضيف افضلية وتمكن من توسيع الفارق مع نهاية هذا الربع الى 10 نقاط (65-55). لكن الشانفيل فشل في المحافظة على تقدمه في الثواني الأخيرة من الربع الأخير ليخسر مباراة مهمة له في صراعه على التأهل الى الفاينل 8.

وكان افضل مسجل من جانب اللويزة ترافيس ماكخي بـ28 نقطة و8 متابعات، واضاف اليه وينديل لويس 16 نقطة و8 متابعات، ميغيل مارتينيز 15 نقطة و111 متابعة.

وحقق جيرون جونسون “triple double” بتسجيله 12 نقطة و11 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

أما من جانب الشانفيل، سجّل باتريك رامبرت 24 نقطة و10 تمريرات حاسمة، دارين تونيس 18 نقطة و13 تمريرة حاسمة، واللافت تسجيل باسل بوجي 17 نقطة مع 14 متابعة.