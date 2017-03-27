فوز ثمين لبولندا،وسقوط للنروج امام ايرلندا الشمالية وتعادل للدانمارك

حقق المنتخب البولندي فوزاً ثميناً على نظيره الجبل الاسود بنتيجة 2 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب غرادسكي وذلك ضمن إطار الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة لتصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 .

وافتتح المهاجم المخضرم روبيرت ليفاندوفسكي باب التسجيل لمنتخب بولندا بحلول الدقيقة 40 ، بينما تمكن اللاعب ستيفان ميوغوسا من معادلة النتيجة لصالح اصحاب الارض بالدقيقة 63 ، وخطف اللاعب لوكاش بيشتشيك من خطف الهدف الثاني لمنتخب بولندا في الدقيقة 82 .

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة نفسها ، خطف منتخب الدانمارك تعادلاً مثيراً من المباراة التي استضافه بها نظيره الروماني ليحتفظ بالمركز الثالث لهذه المجموعة ، يذكر ان اللقاء انتهى بالتعادل السلبي على ملعب كلوج ارينا .

وتمكن منتخب ايرلندا الشمالية من خطف مركز الوصافة بعد ان حقق فوزاً مستحقاً في المباراة التي جمعته امام نظيره النروج ضمن منافسات المجموعة الثالثة ، وانتهت هذه المواجهة بهدفين نظيفين سجلهما كل من جيمي وارد وكورنور واشنطن في الدقائق 2 و33 .