فوز برشلونة وأتلتيكو في ذهاب ربع نهائي الكأس

حقّق برشلونة فوزاً صعباً على مضيفه ريال سوسييداد بنتيجة 1-0، في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا.
وعلى ملعب أنويتا، سيطر برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأوّل، وتمكّن نيمار من تسجيل هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 21.
بدوره، تغلّبَ أتلتيكو مدريد على ضيفه إيبار بنتيجة 3-0.
وعلى ملعب فيسنتي كالديرون، تفوّق رجال المدرّب الأرجنتيني دييغو سيميوني على الخصم، وافتتحوا التسجيل في الدقيقة 28 عن طريق أنطوان غريزمان، وسجّل الهدف الثاني أنخيل كوريا في الدقيقة 60، أمّا الهدف الثالث والأخير فسجّله كيفن غاميرو في الدقيقة 68.
وكان ريال مدريد قد سقط أمس الأوّل أمام ضيفه سلتا فيغو على أرضه في سانتياغو برنابيو بنتيجة 1-2 في ذهاب المرحلة عينها.
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