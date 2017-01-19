فوز الشبيبة – البوشرية وخسارة الأنوار الجديدة

اختُتمت مساء امس المرحلة الخامسة لبطولة لبنان للكرة الطائرة للدرجة الاولن، حيث تغلّب الرسالة الصرفند على عمشيت الرياضي بنتيجة (3-1)، اللقاء اجريَ على ملعب الثاني في جبيل، وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (18-25)، (25-19)، (27-25)، (25-18)، قاد المباراة الحَكمان شبل درغام ومروان حيدر، وراقبَها غسان ابي انطون، وميريلا سعد مسجّلة.

وعلى الملعب عينه خسر حالات الرياضي امام فينيقيا جبيل بنتيجة (2-3)، وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (25-20)، (18-25)، (25-27)، (25-16)، (15-9) قاد المباراة الحَكمان شبل درغام ومروان حيدر، وراقبَها غسان ابو انطون وميريلا سعد مسجلة.

وسقط الانوار الجديدة امام سبيدبول شكّا بنتيجة (0-3) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مجمع ميشال المر الرياضي، وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (21-25)، (23-25)، (21-25)، قاد المباراة الحكمان مصطفى جراد وبسام الجميل، وراقبها يوسف الخوري، وشفاء سرحان مسجّلة.

وتغلّب الرياضي حبوب بسهولة على الجيش بنتيجة (3-0)، اللقاء اجريَ على ملعب مجمع اميل لحود الرياضي، وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (25-19)، (25-20)، (25-18). قاد المباراة الحَكمان حنا الزيلع والياس وهبه، وراقبَها ميلاد مخلوف، وجيسيكا صقر مسجّلة.

وعلى ملعب الرياضي غزير حقّق الشبيبة البوشرية فوزاً صعباً على الشبيبة تنورين بنتيجة (3-2)، وجاءت الاشواط على الشكل التالي:

(22-25)، (19-25)، (25-17)، (25-17)، (15-12). قادالمباراة الحكمان جوزف خرما وداني حبيب، وراقبَها طوني غانم، وربيع خوري مسجّل.

وكان الزهراء الميناء بطل لبنان قد فازَ في مباراة الافتتاح على ملعبه على الشبيبة العاملة بلاط بنتيجة (3-1)، وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (25-12)، (25-18)، (16-25)، (25-19). قاد المباراة الحَكمان مصطفى جراد ومروان حيدر.