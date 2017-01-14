فوز الزهراء وفينيقيا وعمشيت في بطولة الطائرة

افتتحت مساء الجمعة المرحلة الرابعة لبطولة لبنان للكرة الطائرة حيث تغلب الزهراء الميناء بطل لبنان على الجيش بنتيجة (3-0)، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مجمع اميل لحود في الدكوانه.

وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (25-20)،(25-11)،(25-11).

وفي مباراة ثانية اجريت على ملعب مجمع ميشال سليمان، فاز فينقيا جبيل على الشبيبة العاملة بلاط بنتيجة (3-1).

وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (25-22) ،(22-25)، (25-20)، (25-20).

كما فاز فريق عمشيت على حبوب بنتيجة (3-0) في المباراة التي لعبت على ملعب مجمع ميشال سليمان ايضاً.

واتت نتيجة الأشواط على الشكل التالي: (25-21)، (25-17) (29-27).

وتُختتم المرحلة مساء السبت، فيلتقي الرسالة الصرفند على ملعبه في الجنوب الأنوار الجديدة الساعة (17.00)، وعلى الملعب عينه يلعب الطلائع دلهون مع الشبيبة تنورين (19.00)، فيما يستقبل الشبيبة البوشرية سبيدبول شكا على ملعب مجمع ميشال المر الرياضي (19.00).