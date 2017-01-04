فوز البوشرية وسبيدبول وحبوب في افتتاح بطولة الطائرة

افتتحت مساء امس المرحلة الأولى لبطولة لبنان للكرة الطائرة للدرجة الاولى حيث حقق الشبيبة البوشرية فوزاً صعباً على الجيش بنتيجة (3-2)، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب مجمع ميشال المر الرياضي، وجاءت الأشواط على الشكل التالي: (25-18)، (25-23)، (22-25)، (23-25)، (15-7) قاد المباراة الحكمان ايلي وهبه وعماد فرحات وراقبها خضر ابو مصالح، وشفاء سرحان مسجل.

وعلى ملعب حامات لم يجد سبيدبول شكا صعوبة في تخطي ضيفه الشبيبة العاملة بلاط بنتيجة (3-0)، جاءت الاشواط على الشكل التالي:

(25-14)، (25-8)، (25-18)، قاد المباراة الحكمان صطفى جراد وجوزف حرام، وراقبها نخله ناصيف، واميلي عماري مسجل.

لاقى الرياضي حبوب على ملعبه في مجمع ميشال سليمان في جبيل صعوبة كبيرة في تخطي ضيفه طلائع دلهون وتغلّب عليه بنتيجة (3-2)، وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (25-22)، (21-25)، (25-18)، (20-25)، (18-16). قاد المباراة الحكمان شبل درغام و مروان حيدر، وراقبها طوني غانم، وميريللا سعد مسجل.

وتختتم المرحلة مساء اليوم فيلعب الانوار الجديدة مع الرياضي عمشيت على ملعب مجمع ميشال المر الرياضي الساعة (20.00)، والشبيبة تنورين مع فينيقيا جبيل الوافد الجديد الى دوري الاضواء على ملعب النادي الرياضي غزير (19.30)، ويلتقي الرسالة الصرفند على ملعبه في الجنوب حالات الرياضي (19.30).