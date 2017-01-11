فوز البوشرية والزهراء وسبيدبول

افتُتحت مساء أمس المرحلة الثالثة في الكرة الطائرة لبطولة الدرجة الأولى، حيث فاز الشبيبة البوشرية على الرسالة الصرفند بنتيجة (3-1)، وجاءت الأشواط على الشكل التالي: (20-25)، (26-24)، (25-21)، (25-20)، في اللقاء الذي احتضَنه ملعب مجمع ميشال المر الرياضي، وقاده الحَكمان حنا الزيلع وإيلي وهبي وراقبها خضر أبو صالح.

وعلى ملعب الميناء في الشمال، فاز حامل اللقب الزهراء الميناء على فينيقيا جبيل بنتيجة (3-1)، وجاءت الأشواط على الشكل التالي: (25-20)، (23-25)، (25-22)، (25-19)، قاد المباراة الحَكمان شبل درغام ومروان حيدر وراقبَها إبراهيم فياض.

وعلى ملعب حامات، تغلّبَ سبيدبول شكّا على الطلائع دلهون بنتيجة (3-0)، وجاءت الأشواط على الشكل التالي: (25-13)، (25-16)، (25-20)، قاد المباراة الحكمان مصطفى جراد وداني حبيب وراقبَها نخله ناصيف.

وتُختَتم المرحلة مساء اليوم، فيتواجَه الأنوار الجديدة مع الرياضي حبوب على ملعب مجمع ميشال المر الرياضي الساعة (19.00)، والرياضي عمشيت مع الجيش على ملعب عمشيت (19.30)، والشبيبة تنّورين مع حالات الرياضي الساعة (19.30) على ملعب النادي الرياضي غزير.

مقرّرات الاتّحاد

إلى ذلك، عقَدت اللجنة الإدارية لاتّحاد الطائرة جلستَها الأسبوعية وأصدرَت المقرّرات التالية:

1 – أخذُ العلم بتقرير نادي المتين حول مشاركته ببطولة الأندية العربية للسيّدات في مصر وحلوله في المركز الرابع.

2 – أخذُ العلم بدعوة إميل جبور للإشراف على قرعة بطولة الأندية العربية للرجال في 21 كانون الثاني الجاري في مملكة البحرين.

3 – أخذُ العلم بدعوة إميل جبور والياس الطايع للمشاركة بلجنة الاحتكام بالبطولة الخامسة والثلاثين للأندية العربية للرجال في مصر.

4 – أخذُ العلم بدعوة إميل جبور لحضور اجتماعات لجنة المسابقات في الاتّحاد الآسيوي في بانكوك (تايلاندا) من 17 ولغاية 20 آذار 2017.

5 – أخذُ العلم بدعوة اللجنة الأولمبية اللبنانية لجمعية عمومية عادية وغير عادية والتأكيد على القرار السابق بتكليف رئيس الاتّحاد حضور الجمعيتين وتمثيل الاتّحاد وتأكيد ترشيحه لعضوية اللجنة التنفيذية.

6 – بعد اعتذار أندية الزهراء والأنوار والبوشرية، تقرّر تكليفُ نادي تنورين للمشاركة في البطولة العربية الخامسة والثلاثين للأندية للرجال في مصر من 17 شباط حتى 1 آذار 2017، وإبلاغ الاتّحاد العربي بذلك.

7 – الموافقة على البيان المالي الأسبوعي المقدّم من أمين صندوق الاتّحاد جوزيف سعادة.

ثمّ تطرّقَ المجتمعون إلى موضوع بطولة لبنان لأندية الدرجة الأولى ومستويات الفرَق وعدد اللاعبين الأجانب وطُرحت عدّة أفكار، منها تقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى 2 في الموسم المقبل، وتقليص عدد الأندية تدريجاً من 12 إلى 8 بهدف رفعِ المستوى وحضّ الأندية على العمل على اللاعبين الناشئين وتطوير اللعبة، فتقرّر أخذُ الوقت الكافي لدراسة الموضوع على أن يُتخَذ القرار النهائي لاحقاً.