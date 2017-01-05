فوز الأنوار وحالات والشبيبة تنّورين

اختُتمت مساء أمس المرحلة الأولى لبطولة لبنان للكرة الطائرة للدرجة الأولى، حيث تغلّبَ الشبيبة تنورين على ملعبه في النادي الرياضي غزير بصعوبة على فينيقيا جبيل، الوافد الجديد إلى دوري الأضواء، بنتيجة (3-2)، وجاءت الأشواط على الشكل التالي: (25-23)، (19-25)، (19-25)، (25-19)، (15-12).

قاد المباراة الحكمان جوزف خرما ومروان حيدر، وراقبَها يوسف الخوري.

كما استضاف الرسالة الصرفند، على ملعبه، حالات الرياضي، وسقط أمامه بنتيجة (0-3)، وجاءت الأشواط (19-25)، (22-25)، (20-25).

قاد المباراة الحكمان حنا الزيلع وداني حبيب، وراقبَها طوني غانم، وحسن ضو مسَجِّل.

وفي مباراة أخرى احتضنَها ملعب مجمع ميشال المر الرياضي، فاز الأنوار الجديدة على الرياضي عمشيت، الوافد الجديد أيضاً إلى دوري الأضواء، بنتيجة (3-0). وجاءت الأشواط على الشكل التالي: (25-22)، (29-27)، (25-20).

قاد المباراة الحكمان بسام الجميل ومصطفى جراد، وراقبَها ميلاد مخلوف.

وتتابع المرحلة الثانية غداً الجمعة، فيلعب الجيش مع الأنوار على ملعب مجمع إميل لحود الرياضي الساعة (19.30)، وحبوب الرياضي مع الشبيبة البوشرية على ملعب مجمع ميشال سليمان في جبيل (19.30)، وعمشيت مع الزهراء بطل لبنان على ملعب الأوّل (20.00)، وتُختتم المرحلة السبت، فيلتقي طلائع دلهون مع الرسالة الصرفند على ملعب الأخير (19.00)، وحالات الرياضي مع سبيدبول شكّا على ملعب عمشيت (17.00)، والشبيبة بلاط مع الشبيبة تنّورين على ملعب مجمع ميشال سليمان في جبيل (20.00).