فورمولا واحد: وولف ولاودا يمددان عقديهما مع مرسيدس حتى 2020

اعلن فريق مرسيدس الالماني بطل فئة الصانعين في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد ان مديره الرياضي توتو وولف ورئيسه غير التنفيذي نيكي لاودا مددا عقديهما معه حتى 2020.

وقال رئيس مجموعة دايملر التي تمتلك مرسيدس ديتر تسيتشه انه اثناء فترة ادارة وولف ولاودا للفريق الذي هيمن على بطولة العالم في الاعوام الثلاثة الماضية، “النتائج فاقت التوقعات”.

وتابع: “احد اهم مفاتيح هذا النجاح كان الدمج بين الصفات القيادية لتوتو وخبرة نيكي”.

ويسيطر فريق مرسيدس على بطولة العالم للفورمولا واحد منذ 2014، فتوج بلقب الصانعين في المواسم الثلاثة الماضية، كما فاز سائقه البريطاني لويس هاميلتون ببطولة السائقين عامي 2014 و2015، وزميله الالماني نيكو روزبرغ بطولة 2016، علما انه اعلن اعتزاله بعد احراز اللقب بخمسة ايام.