فورمولا واحد: تمديد عقد جائزة روسيا الكبرى حتى 2025

أعلن المروج لجائزة روسيا الكبرى في سباقات الفورمولا واحد سيرغي فوروبييف الثلاثاء تمديد عقد السباق الروسي حتى سنة 2025.

وقال فوروبييف لوكالة فرانس برس “مددنا العقد حتى سنة 2025. التفاصيل المالية لهذا الاتفاق سرية ولكن يمكنني ان اؤكد لكم باننا راضون تماما بهذه الظروف”.

ويقام سباق الجائزة الكبرى لروسيا منذ 2014 في منتجع سوتشي (جنوب) على ضفاف البحر الأسود.

وكان العقد السابق سينتهي عام 2021.

وسيقام سباق هذه السنة في الفترة الممتدة بين 28 نيسان و30 منه، ويتوقع فوروبييف حضورا قياسيا لهذه النسخة الرابعة.

وقال: “لقد قمنا بتخفيض معدل سعر التذكرة”، مشيرا الى انه “على اقتناع بأن هذا سيمكن من تسجيل رقم قياسي جديد”.