فوائد تناول الخبز مع زيت زيتون على الإفطار

كثيرا ما ينصحنا الأطباء بضرورة تناول الإفطار ولكن بشرط أن يكون فطار صحي يفيد اجسامنا ويعطينا طاقة طوال اليوم, فنعرض لك فوائد تناول الخبز مع زيت الزيتون على الإفطار.

– وجبة غذائية كاملة ولا تتسبب في زيادة الوزن

يقول خبراء التغذية إن تناول الخبز مع زيت الزيتون يعطي الجسم الكثير من الكربوهيدرات والفيتاميناتB1، B2، B6، B9 بالإضافة إلى الحديد والماغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم كما أن هذه الوجبة لا تحتوي على دهون مشبعة.

– وجبة جيدة لصحة القلب

يحتوي الزيتون على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تمنع وجود الكولسترول السيء في الجسم، كما أن هذه الوجبة تحتوي على نسبة فيتامين E والمعروف بأهميته الكبيرة لمكافحة تصلب الشرايين وتنظيم ضغط الدم.

– يساعد على الهضم ويساعد على تجنب الإمساك

وجبة الخبز مع زيت الزيتون وصفة رائعة للتخلص من سوء الهضم والغازات والحموضة والإمساك كما أنه يحافظ على صحة وظائف الأمعاء.

– يساعد على التخلص من الاكئتاب

يحتوى زيت الزيتون على مادة البوليفينول وهذا نوع معين من الدهون الأحادية غير المشبعة هو مضاد للالتهابات كما أنه يزيد من مستويات الاندورفين الأمر الذي يجعل الجسم يشعر بالإرتياح ويقلل الأكسدة الخلوية وكل هذا يساعد على التخلص من الاكئتاب.

– التخلص من سموم الكبد

تساعد هذه الوجبة على التخلص من السموم الكبد والمرارة كما أن هذه الوجبة غنية بفيتامين E الذي يعمل على تحسين وظائف الكبد وتحسين قدرة الكبد على تطهير نفسه.

المصدر: نصف الدنيا