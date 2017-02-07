فنيانوس عرض ونظيره العراقي التعاون على صعيد النقل الجوي والبحري

إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس عند الساعة السابعة من مساء اليوم، وزير النقل العراقي كاظم الحمامي على رأس وفد من وزارته يرافقه سفير العراق في لبنان الدكتور علي العامري، في حضور النائب ياسين جابر ومدير مكتب الوزير شكيب خوري في زيارة برتوكولية، تناولا العلاقات على صعيد النقل الجوي والبحري وصيانة الطائرات والخدمات الارضية ومركز تدريب الطيارين، والتعاون على صعيد عمل المرافئ بين البلدين والاستفادة من خبرة الطيارين اللبنانيين على الخطوط الجوية العراقية.

بداية قال الحمامي ان “لبنان من الدول المهمة في مجال النقل في منطقة الشرق الاوسط، وقد تابعنا مع الوزير فنيانوس الامور التي تتطلب تعاونا بين البلدين، وكيفية تأمين إستمرار هذا التعاون الايجابي بين لبنان والعراق في ما يتعلق بعمل وزارة الاشغال العامة والنقل”.

وإعتبر أن “لبنان أولى من غيره على هذا الصعيد بإعتباره مقصدا للسياحة العلاجية والترفيهية، والعراق يعتبر مقصدا للسياحة الدينية”.