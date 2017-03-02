فنيانوس استقبل سفير ايطاليا ويوقع غدا اتفاقية توسيع المطار

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اليوم في مكتبه في الوزارة، سفير ايطاليا ماسيمو ماروتي في زيارة برتوكولية، في حضور مدير مكتبه شكيب خوري والمستشارة ماري الزير، وجرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها على مختلف المستويات، خصوصا ما يتعلق بمجال النقل، والعمل معا لما فيه مصلحة البلدين”.

وتابع فنيانوس شؤونا إنمائية مناطقية في حضور المستشار بيار بعقليني، مع رئيس اتحاد بلديات الساحل ريمون سمعان، رئيس بلديات الشياح ادمون غاريوس، رئيس بلدية الحدت جورج عون، رئيس اتحاد جرد عالية نقولا الهبر، نائب رئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى كريم سركيس.

وتناول مع بلديات بدادون وحومال وبسوس وبسابا ووادي شحرور ووادي شحرور العليا وبطشاي والمرداشة وحارة الست وكفرشيما، الملفات الانمائية الملحة.

وأكد فنيانوس أنه سيعطي الأولوية للملفات الملحة التي تعنى بالسلامة العامة ضمن الامكانات المتوافرة لدى الوزارة. وأعطى التوجيهات اللازمة الى الاجهزة المختصة في الوزارة لمتابعة الملفات.

من جهة أخرى، يوقع فنيانوس عند الساعة 12 من ظهر غد الجمعة في مكتبه في الوزارة مع دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية وشركة طيران الشرق الاوسط، الدراسات اللازمة لتحديث المخطط التوجيهي لمطار رفيق الحريري الدولي وتوسعته ليستوعب أكبر حركة للمسافرين، بعدما فاق العدد 7،6 مليون مسافر.