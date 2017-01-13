فنيانوس استقبل المطرانين درويش والصوري وتابع قضايا إنمائية

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه اليوم راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش على رأس وفد من المطرانية، في حضور مستشاره في شؤون البقاع طارق هرموش والمستشار بيار بعقليني. وتناولا حاجات زحلة والبقاع الانمائية.

درويش

وهنأ درويش فنيانوس بالوزارة الجديدة متمنيا له التوفيق في مهماته، ووجه له دعوة لزيارة مدينة زحلة، فوعد فنيانوس بتلبيها قريبا والاطلاع على حاجات المنطقة.

الصوري

وبحث فنيانوس في الشؤون الانمائية مع راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعها للروم الارثوذكس المطران انطونيوس الصوري يرافقه الشماس نكتاريوس ابراهيم، في حضور مستشاره في شؤون البقاع طارق هرموش والمستشار اسطفان عسال.

وأشاد الصوري “بدينامية الوزير واهتمامه بشؤون المواطنيين الخدماتيه وسعيه الى إنجاز ما استطاع خلال فترة وجوده في الوزارة والاهتمام بالانماء المتوازن في كل لبنان”.

رئيس بلدية زحلة

وتابع فنيانوس مع رئيس بلدية زحلة أسعد يوسف زغيب موضوع إنارة طريق ضهر البيدر، وتفعيل لجنة الاستملاك في البقاع المتوقفة منذ عام ونصف عام، وتأهيل طريق زحلة الاساسية الممتدة الى القرى الشرقية، حفاظا على السلامة العامة، إضافة الى تأهيل بولفار زحلة.

وأشار زغيب الى أن “الوزير فنيانوس أبدى كل اهتمامه بالمواضيع المطروحة”، منوها بدور وزارة الاشغال التي تقوم بجرف الثلوج ليلا ونهارا على طريق ضهر البيدر لتبقى سالكة أمام المواطنيين.

رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة

وعرض فنيانوس مع رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة رفيق الدبس تأهيل الطرق الرئيسية التي تربط بلدات شرق زحلة بعضها ببعض، ووعد فنيانوس بـ “تلبية المطالب المحقة والتي تقع ضمن إطار الوزارة والانماء المتوازن”.